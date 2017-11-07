النائب العام المستشار د. أحمد براك يبحث سبل التعاون مع شركاء دوليين

رام الله/PNN/ التقى النائب العام المستشار د. أحمد براك بوفد من مكتب مكافحة المخدرات وتطبيق القانون دوليا (INL) ممثلا بمدير عام المكتب السيد جون داوسون، ومدراء المشاريع السيد طارق قريطم، والسيد أشرف شلبي، وبحضور المهندس طه الوحش من مكتب النائب العام.

وبحث الاجتماع سبل التعاون والتنسيق ما بين الطرفين والخطط المستقبلية لدعم النيابة العامة، وأولويات النيابة العامة ودور مختلف الشركاء في قطاع العدالة وضرورة استمرار الدعم المقدم من الشركاء المحليين والدوليين لأجهزة انفاذ القانون في دولة فلسطين.

فيما أكد النائب العام د. احمد براك على حرص النيابة على تعزيز هذا التعاون بما يصب في مصلحة فرض سيادة القانون والنظام وفق القوانين المعمول بها في دولة فلسطين.

وفي ذات السياق اجتمع النائب العام في مكتبه بخبيرة التقييم في الاتحاد الاوروبي السيدة آنّا موتفيفا، ومدير عام الشؤون القانونية في وزارة التنمية الاجتماعية الاستاذة خلود الفقيه، وبحضور رئيس نيابة الاحداث الاستاذ ثائر خليل، حيث تمحور اللقاء حول تقييم مشروع سابق في مجال عدالة الاحداث، وكذلك تم مناقشة احتياجات النيابة العامة وسبل وآليات التعاون بين الجانبين.

وكذلك التقى بحث النائب العام المحاور العامة للخطة الاستراتيجية لبرنامج سواسية في دعم النيابة العامة، وامكانية استمرار الدعم المقدم من خلال المشروع بما يحقق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة بشكل عام والنيابة العامة بشكل خاص، جاء ذلك خلال لقاء النائب العام بخبيرة ومنسقة حقوق الانسان في مشروع سواسية عطاف زحايكة، ومساعد ادارة البرنامج محمد رزق، وبحضور مدير عام الشؤون الادارية والمالية محمود الخليلي، وموظفة التخطيط تحرير حمامدة.