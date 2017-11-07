محمد صلاح مطلوب في الدوري الإسباني

اسبانيا/PNN-ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، مطلوب في الليغا، خلال فترة الانتقالات الشتوية، كانون الثاني/يناير المقبل.

وبحسب تقرير إسباني نقله موقع “سبورتس مول” الإنجليزي، فإن محمد صلاح مطلوب في نادي أتلتيكو مدريد، الذي رصد 50 مليون جنيه إسترليني لضم النجم المصري.

وأضافت التقرير “أتلتيكو مدريد قد يدفع بلاعبه يانيك كارسكو في الصفقة، من أجل إقناع إدارة الريدز بالموافقة على رحيل محمد صلاح”.

وانضم محمد صلاح لصفوف ليفربول الصيف الماضي، قادمًا من روما الإيطالي، ونجح في تسجيل 12 هدفًا في مختلف المسابقات حتى الآن، ليضع نفسه ضمن أفضل صفقات موسم الانتقالات في أوروبا.