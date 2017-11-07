انتقادات لاول مرة منذ المصالحة: متحدث باسم فتح الزهار يربك الساحة وتسليم المعابر وحده لا يكفي‎ والضميري : الحكومة غير فاعلة دون حل ملف الامن بفزة

رام الله/PNN/لاول مرة منذ توقيع اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس وجه مسؤولون في السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة فتح انتقادات لاذعة لحركة حماس.

وفي هذا الاطار أكد رئيس المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح منير الجاغوب أن تصريحات عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار تهدف لإرباك الساحة الفلسطينية وشل القدرة على العمل لصالح إنهاء الإنقسام.

وقال الجاغوب : ” إن مثل هذه التصريحات تعد تدميرا للنضال الوطني الفلسطيني وتسعى لإشغالنا ببعضنا والإنشغال عن الهم الأكبر والأهم وهو الخلاص من الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.

وأضاف: “إن مثل هذه التصريحات بهذا التوقيت من شأنها السعي والمحاولة نحو تحطيم هيبة وفعالية شرعية التمثيل الفلسطيني في الساحة الدولية والساحة العربية فضلا عن ألم الجماهير وتسبب الإحباط لها وتمثل ضربة للحركة النضالية والسياسية الفلسطينية بتطويقها وإلهائها في المعارك الجانبية وتخدم السياسة الصهيونية للأسف التي همها الوحيد تقسيم الوطن وتشتيت الجهود المبذولة.

وأوضح الجاغوب، أنه يجب الأخذ بعين الإعتبار أنه يوجد أربعة معابر أخرى للقطاع تربط الوطن بعضه البعض أي ضرورة تعديل للاتفاقية الحالية حول معبر رفح يجب أن يأخذ بالاعتبار باقي المعابر.

من جهته أكد الناطق باسم الاجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري، لـ”النجاح الاخباري” أن ما قاله رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله بشأن الأمن في غزة وعدم عمل المعابر حتى الان وصف الواقع بشكل مفصل”.

وأضاف:”من الواضح تماما ان لا تمكين فعلي والحكومة لا تسيطر على الامن، الذي لا يوجد فيه أي مجال للمحاصصة، فهو عمل مهني ولا يوجد أحد في هذا العالم يمكن أن يوافق على محاصصات حزبية وفئوية بالأمن فهو لا يقوم على أساس المحاصصة”.

وحول أهمية الانتهاء من هذا الملف الشائك يقول الضميري:” بعد الانتهاء من ملف الامن سيكون من الأسهل للحكومة والوزارات والادارات ان تعمل، ولا يمكن أن يكون هناك ادارة فعلية دون ان تتسلم الحكومة الأمن وهو ما يجب أن يحصل”.

وتابع:” الحكومة تسلمت جزئياً لكن هذا التسلم ينقصصه مسألة الأمن وبعد اكتمالها ستصبح الامور اكثر سلاسة، والملف الامني موجود على طاولة المصالحة وجدية العمل وحتى الان لم يفتح هذا الملف ولم يدرس بشكل تفصيلي، ونحن بحاجة لأن يقوم المستوى السياسي بإنهائه من كافة الجهات”.

وشدد الضميري:” إن الملف الأمني من أهم الملفات التي ستعطي لكل الوزارات والادارات الإطمئنان والأمان في العمل”.

وحول تصريحات عضو المكتب السياسي بحركة حماس، محمود الزهار، بأن السلاح الوحيد بالضفة هو السلاح الإسرائيلي حتى لو حمله فلسطيني، قال الضميري:” نحن لا نلتفت لكل أقوال التوتيريين والموتورين”.

مشدداً:” نحن سائرون بجدية وبمسؤولية باتجاه إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة ولا نلتفت لكل المستفيدين من الانقسام والذين يحاولون تأبيده”.