الاوقاف وهيئة تنظيم النقل البري الاردنية يبحثان الترتيبات المتعلقة بسفر حجاج ومعتمري فلسطين

عمان /PNN– بحث السيد زياد رجوب وكيل وزارة الاوقاف وعطوفة المهندس صلاح اللوزي رئيس هيئة تنظيم النقل البري الاردنية اليوم الثلاثاء الترتيبات المتعلقة بسفر حجاج ومعتمري فلسطين لهذا الموسم ومناقشة التسهيلات التي وضعت لتسهيل دخولهم إلى الأراضي الأردنية ومنها لحدود المدورة باتجاه المملكة العربية السعودية.

كما نوقش خلال اللقاء الذي حضره السيد حسام ابو الرب الوكيل المساعد للحج والعمرة ومدير عام الحج والعمرة الشيخ سليم الاشقر القوانين المنظمة لنقل الحجاج والمعتمرين حيث أبدى رئيس هيئة تنظيم النقل البري حرصه واستعداده لتقديم كافة الاستعدادات المطلوبة للتخفيف على المعتمر والحاج الفلسطيني وإنجاز معاملاته بأقصى سرعة ممكنة ليتمكن من السفر بكل يسر وسهولة .

واثنى الرجوب على التعاون الذي يبذل من قبل هيئة تنظيم النقل البري الاردنية ووزارة الاوقاف داعيا الى التواصل والمتابعة ما بين الأوقاف وجميع جهات الاختصاص لتسهيل سفر المعتمرين والحجاج .

بدوره اكد ابو الرب التزام وزارة الاوقاف بالأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة حفاظا على حجاج ومعتمري بيت الله الحرام ، ولضمان خروجهم بكل يسر وراحة .

ووضع ابو الرب الحضور بصورة بعض القضايا التي تخص اجراءات خروج المعتمرين مشددا إلى ضرورة تضافر الجهود الأردنية والفلسطينية لتحقيق الخدمة الأفضل لحجاج بيت الله الحرام .

مشيرا أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تعمل في وقتً مبكر بالمقارنة مع السنوات الماضية ليتسنى لها البحث عن خدمة أفضل لخدمة حجاجنا.

بدوره اكد عطوفة المهندس صلاح اللوزي على عمق العلاقة ما بين الشعبين وحرص الاردن ملكا وحكومة وشعبا على تقديم كل ما من شانه دعم صمود الفلسطينيين على ارضهم من خلال تبادل الخبرات ونقل التجارب المتعلقة بالحج والعمرة .

وفي نهاية اللقاء قدم الوفد الفلسطيني درع تقديريا لعطوفة المهندس صلاح اللوزي لدوره في انجاح موسم الحج الماضي وتعاونه في تسيير رحلات العمرة .

وفي سياق متصل التقى الوفد الفلسطيني بمدير ادارة امن الجسور السيد محمد العزام والعقيد جهاد الحجة مدير جسر الملك حسين ومدراء الاجهزة الامنية والادارات العاملة في الجسور .

وقدم الوفد في بداية اللقاء الشكر على التسهيلات الملموسة المقدمة للحجاج والمعتمرين ، وتم مناقشة الاجراءات المتبعة لتسيير خروج المعتمرين خاصة بعد تطوير مدينة الحجاج بمنطقة غور نمرين وادخال تحسينات مميزة عليها خاصة بما يتعلق بعملية ادخال الحافلات .

واكد الرجوب ان وزارة الاوقاف تعمل جاهدة على انهاء كافة متطلبات موسم العمرة والحج ضمن شروط تراعي توفير كافة سبل الراحة والأمان .