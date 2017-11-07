رئيس سلطة المياه يطلع على احتياجات عابود

رام الله/PNN- التقى رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم في مكتبه اليوم رئيس واعضاء مجلس قروي عابود لبحث وضع المياه في المنطقة والاشكاليات التي يعاني منها المجلس والمتعلقة بقضيتي الفاقد والسرقة التي باتت تثقل كاهل المجلس وفاقمت من حجم المديونية التي تعاني منها عابود والتي تجاوزت الثلاث ملايين شيقل. الى جانب بحث الاحتياجات الفعلية للمنطقة من اجل تحسين الوضع المائي فيها.

حيث بحث اللقاء احتياجات المنطقة المتمثلة بإقامة خزان للمياه الى جانب عدادات مياه مسبقة الدفع والحاجة الملحة للبدء في استخدامها، وايضا مساعدة سلطة المياه في دراسة وضع الخطوط والشبكة لايجاد الحلول الامثل للاستفادة منها، والاطلاع على نبع مياه عابود وتقييمه من حيث امكانية الاستفادة من المياه المتدفقة فيه.

وفي هذا السياق أكد الوزير غنيم ان الطواقم الفنية في سلطة المياه ستقوم بالاطلاع ودراسة الوضع المائي في منطقة عابود والكشف عن التعديات الفعلية على خطوط المياه لوقف السرقات حيث ان سلطة المياه لا تتهاون في هذه القضية وانها لن تسمح بان يتم التعدي على حقوق المواطنين وسلبهم مياههم بطرق غير مشروعة.

كما اشار الوزير الى ان هناك مشاريع مائية لقرية عابود مدرجة على قوائم سلطة المياه لتأهيل شبكة المياه القائمة وبناء خزان بسعة 500 كوب سيتم العمل بها فور توفير التمويل المالي اللازم.

والتقى رئيس مجلس اللبن الغربي

كما التقى رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم برئيس مجلس قروي اللبن الغربي السيدة عائشة سمحان لبحث قضية الديون المتراكمة على المجلس والخطوات العملية التي سيتخذها المجلس من اجل الالتزام بجدولتها حيث بلغت نسبة الديون 850 الف شيقل وهي نسبة مرتفعة مقارنة بعدد سكان القرية، الى جانب الحاجة الى تركيب عدادت مياه مسبقة الدفع والبالغة 264 عداد من اجل تحسين عملية تحصيل لاثمان المياه.

ومن الجدير ذكره ان سلطة المياه كانت قد قامت بتنفيذ مشاريع مائية لقرية اللبن الغربية حيث عملت على تأهيل شبكة المياه الداخلية وتنفيذ وصلات مياه منزلية ساهمت في تحسين الوضع المائي.