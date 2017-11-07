الرئيس التقى العاهل السعودي ظهرا ويلتقي ولي عهده مساء في اطار تنسيق الجهود الفلسطينية السعودية

الرياض /PNN/ اجتمع الرئيس محمود عباس في الرياض اليوم مع خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي لإذاعة “صوت فلسطين ” الرسمية ظهر اليوم الثلاثاء إن الاجتماع، الذي تلاه مأدبة غداء على شرف الرئيس، يأتي استكمالا لسلسلة اللقاءات التي تتم بين القيادتين.

وقال المالكي ان الرئيس عباس وضع أخيه الملك سلمان بصورة تطورات القضية الفلسطينية والجهود الأمريكية لاستئناف المفاوضات وجهود تحقيق المصالحة الفلسطينية وأين وصلت وما هو المطلوب لإنجاحها.

وأضاف المالكي أن خادم الحرمين الشريفين أكد بدوره للرئيس على موقف المملكة الثابت في دعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية وتقديم كل ما هو مطلوب لها وصولا إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الفلسطينية السعودية المتميزة، وسبل تنميتها وتطويرها كما شكر الرئيس، خادم الحرمين على مواقف المملكة المشرفة الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، على كافة الصعد.

هذا ومن المقرر أن يلتقي الرئيس محمود عباس في وقت لاحق الليلة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والذي سيقيم مأدبة عشاء على شرف السيد الرئيس ثم يغادر سيادته السعودية متوجها إلى الأردن.