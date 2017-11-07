وفاة الفتى مجد الطحان نجل الأسير رجب الطحان متأثراً بمرض العضال

القدس/PNN-اعلنت مصادر محلية وطبية عن وفاة الشاب المقدسي مجد الطحان 19 عام في مستشفى هداسا عين كارم بالداخل المحتل وهو نجل الاسير رجب الطحان المحكوم مدى الحياة في سجون الاحتلال الاسرائيلي .

وكان الأسير الطحان أعلن انه سيخوض اضرابا عن الطعام في 15-10 الماضي احتجاجا على عدم سماح سلطات الاحتلال له بزيارة نجله المريض، بعد ان فشلت محاولات ونداءات مؤسسات حقوق الانسان ونادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى بالسماح له بزيارة نجله.

كما اجلت محكمة الاحتلال في 26-10 النظر بالالتماس الذي تقدمت به هيئة شؤون الأسرى للسماح للأسير الطحان بزيارة نجله.

في أواخر الشهر الماضي تمكن الأسير الطحان من زيارة نجله في مستشفى “هداسا” بعد موافقة المحكمة المركزية في بئر السبع على طلب تقدمت به عائلته وهيئة شؤون الأسرى.

الأسير الطحان (49 عاما) من بلدة سلوان في القدس المحتلة، اعتقل بتاريخ 29/10/1998 وأصدرت سلطات الاحتلال بحقه حكما بالسجن مدى الحياة، أمضى منها 13 عاما، وتحرر ضمن صفقة “شاليط” بتاريخ 18/10/2011، وأعيد اعتقاله بتاريخ 18/6/2014، وفرض عليه الحكم السابق الصادر بحقه وهو السجن المؤبد.