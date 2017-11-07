الحمد الله: بتوجيهات مباشرة من الرئيس الحكومة تسيّر قافلة جديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية لغزة

رام الله/PNN -قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله: “بتوجيهات مباشرة من فخامة الرئيس محمود عباس، تسير الحكومة قافلة جديدة تتكون من ٢٢ شاحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى أهلنا في قطاع غزة. محملة بأدوية لمرضى الكلى والسرطان والأمراض المزمنة، بالإضافة إلى حليب الأطفال ومحاليل وريدية ومضادات حيوية إلى مستودعاتنا في غزة”.

جاء ذلك خلال تصريح صحفي لرئيس الوزراء عقب تسيير قافلة من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة، اليوم الثلاثاء من مستودعات وزارة الصحة بنابلس، بحضور وزير الصحة د. جواد عواد وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية.

وأضاف رئيس الوزراء: “بالنسبة لعملية تمكين الحكومة بدأت في قطاع غزة، وهناك ثلاث محاور الموظفين والأمن والمعابر، بدأت اللجنة الإدارية بالعمل واتخذنا اليوم قرارا بحصر أحوال كافة موظفي قطاع غزة قبل 14/6/2007، وسيبدأ الحصر من الأحد القادم 12/11/2017 إلى ينتهي الحصر بتاريخ 22/11/2017، ونائب رئيس الوزراء موجود في القطاع حاليا وطلب معلومات تفصيلية حول كافة الموظفين الجدد، ومع بداية 1/2/2018 نأمل أن تنهي اللجنة الإدارية كافة أعمالها وتكون وجدت حلا لقضية الموظفين”.

وتابع الحمد الله: “نحن نتواجد على المعابر ولكن هذا منقوص، لا يمكن ان تعمل المعابر بدون أمن، ونأمل من الاشقاء المصريين، والفصائل الفلسطينية في اجتماعها القادم بالقاهرة أن تناقش وتنهي موضوع الأمن، فلا يمكن تكمين حكومة الوفاق او اي حكومة غيرها الا بحل جذري لموضوع الامن”.