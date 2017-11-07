وزير التربية يكرم الفريق الطلابي المشارك في معرض إنتل العلمي

رام الله/PNN – كرم وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم الثلاثاء، الفريق الطلابي الفلسطيني المشارك في معرض إنتل آيسف الدولي للعلوم والتكنولوجيا 2017، والذي أقيم مؤخراً في الولايات المتحدة الأمريكية، جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الإدارة العامة للتقنيات وتكنولوجيا المعلومات لافتتاح دورة معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا للعام 2017-2018.

وحضر مراسم التكريم، الممثل النرويجي لدى فلسطين هيلدا هارالدستاد، ومدير عام التقنيات وتكنولوجيا المعلومات م. طالب الحاج، ومدير معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا ومنسق Intel Isef محمد وريدات، ومنسقه السابق د. أمجد شحادة، وفريق المعرض بالوزارة، ومنسقو ومشرفو المعارض في المديريات، وأهالي الطلبة والأسرة التربوية.

والمكرمون هم: من مدرسة طلائع الأمل للبنات في مديرية نابلس، الطالبتين حلا شتية ولانا عمار، ومن مدرسة بنات عنبتا الثانوية في مديرية طولكرم، الطالبتين رغد أسامه وروز عبد الله عن مشروع كرسي الأمل، ومن مدرسة ذكور كفر راعي الثانوية في مديرية قباطية الطالب أكرم صبيح عن مشروع تطبيق تكنولوجيا الشبكات العصبية، ومن مدرسة بنات اليامون الثانوية في مديرية قباطية الطالبتين نور علاء ورنين عباهرة عن مشروع حزام الأسايتوميتر، ومن مدرسة رام الله الثانوية للبنات في مديرية رام الله الطالبة تيماء عبد الهادي عن مشروع زَرَد.

وأكد صيدم أن هذا التكريم يجسد روح الوفاء والتقدير للمبدعين ولكافة المبادرين الذين يرفعون اسم فلسطين عالياً في المحافل الإقليمية والعربية والعالمية، مؤكداً أن الوزارة ستواصل تحقيق الإنجازات وتحث طلبتها من أجل توصيل إبداعاتهم وأفكارهم في مختلف بلدان العالم، داعياً في الوقت ذاته إلى توفير كل الإمكانات والسبل وتكريس كل الجهود في سبيل تبني مثل هذه الطاقات المبدعة.

وثمن الوزير جهود الأسرة التربوية وكافة الداعمين والمهتمين بالمبادرات والأفكار الريادية الطلابية والقائمين على هذا المعرض الذي يجسد حالة علمية ملهمة، مشدداً على أهمية تعميم التجارب الناجحة وإتاحة المجال أمام الطلبة من أجل التعبير عن مكنوناتهم والكشف عن المواهب التي تزخر بها مؤسساتنا التعليمية.