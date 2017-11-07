“عقاب دموي” من نمر لحارسته

فاجأ نمر سيبيري حارسته بهجوم شرس أمام أعين زوار حديقة حيوانات روسية، وأصابها بجروح خطيرة ومتعددة.

النمر “تايفون”، البالغ من العمر (16 عاما)، باغت الحارسة التي دخلت السياج لإطعامه وانقض عليها، لكنه لم يكمل هجومه على ما يبدو بعد أن أطلق الزوار أصواتا وألقوا بالحجارة على الحيوان المفترس.

وانتهزت الحارسة فرصة تراجع النمر قليلا وركضت إلى مكان آمن، لكن بعد أن تعرضت لجروح بالغة نقلت على إثرها إلى مستشفى في مدينة كاليننغراد، حيث وقع الحادث.

وقال أحد شهود العيان: “الدماء كانت تسيل من وجه الفتاة. صرخت وحاولت أن تصارع الحيوان”.

وكان من المفترض أن يكون النمر السيبيري، أكبر أنواع الفصيلة القططية المعروفة على الأرض، داخل محبسه وقت إدخال الطعام له، لكنه لسوء الحظ وجد في موقع يسمح له بالهجوم.

وقال متحدث باسم حديقة حيوان كاليننغراد: “الحيوان كان في السياج عندما دخلته الحارسة وهاجمها. الزوار كانوا يصرخون ويلقون بالحجارة حتى نجحوا في صرف انتباه النمر مما سمح للحارسة بالاختباء في غرفة خلفية”.

وبعدها أطلق عاملون في الحديقة حقنة مهدئة على النمر، الذي لم يسبق له أن هاجم أحدا من العاملين، حسب مصادر داخل الحديقة.

وقال مصدر طبي إن العاملة وصلت إلى المستشفى بجروح متعددة في الجسم والأطراف. وأوضح أن إصابتها “بالغة لكن حالتها مستقرة. لا تهديد لحياتها”.