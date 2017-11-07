مجموعة العمل الفرعية لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني تعقد اجتماعها الدوري

غزة/PNN-عقدت مجموعة العمل الفرعية لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني اجتماعها الدوري ناقشت فيه عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بوضع هذا القطاع الحالي وسيناريوهات العمل في ضوء التغيرات المستقبلية.

جرى ذلك في مقر وزارة العمل وبمشاركة وزارتي العمل والتربية والتعليم العالي ووكالتي التعاون الألمانية والبلجيكية وممثلي الوكالتين في غزة عبر تقنية “الفيديو كونفرنس” واليونسكو والممثلية الألمانية وجهاز الإحصاء المركزي وآخرين.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة العمل بشكل وثيق مع غزة كجزء لا يتجزأ في البرامج والمشاريع، وكذلك ضرورة أن يقوم مركز التطوير بتحديد وتوضيح ومأسسة أنظمة التدريب في مكان العمل كمصطلح موحد والاستمرار في تقديمه، وكذلك تحديد الأولويات وتحليل احتياجات سوق العمل ومؤسسات التدريب المطلوبة ونوعية البرامج التدريبية، كما ركز الاجتماع على ضرورة إشراك القطاع الخاص في هذا القطاع بشكل أكبر.