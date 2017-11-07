نتنياهو يعتزم شق طرق التفافية في الضفة

القدس/PNN-قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه يعتزم تنفيذ مشاريع شق طرق التفافية لربط المستوطنات الإسرائيلية غير المعترف بها دوليا في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب رئيس حكومة الاحتلال في تصريح صحفي، بعد لقاء نتنياهو مع الرئيس الجديد لمجلس المستوطنات في الضفة الغربية حنانئيل دوراني، إن نتنياهو ودوراني “عقدا لقاء عمل بحضور رئيس مكتب رئيس الوزراء يؤاف هوروفيتس تناول موضوع شق طرق التفافية الضفة الغربية ونصب أعمدة إنارة وأجهزة للاستقبال الهواتف الخلوية فيها”.

وأضاف” تم الاتفاق خلال اللقاء على مواصلة العمل المشترك بهدف إتمام تلك المشاريع”.

وكان نتنياهو أعلن في اجتماع لكتلة حزب “الليكود” الذي يتزعمه، أمس، تخصيص قرابة 57 مليون دولار أمريكي لشق شوارعه التفافية جديدة في الضفة الغربية.

وتهدف الطرق الالتفافية التي يتم شقها على أراضي فلسطينية، تتم مصادرتها، لربط المستوطنات الإسرائيلية بعضها ببعض بما يكون من شأنه زيادة اعداد المستوطنين فيها والتضييق على الفلسطينيين .

ويعيش نحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي في مستوطنات مقامة على أراضي الضفة الغربية بشكل مخالف للقانون الدولي.