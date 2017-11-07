شباب جباليا يهرب من قاع الدوري الممتاز بفوز مفاجئ على الصداقة المتصدر

غزة /PNN- حقق نادي شباب جباليا، مساء اليوم الثلاثاء، انتصارا مفاجئا على نادي الصداقة، متصدر دوري الوطنية موبايل الممتاز، بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع السابع للدوري.

وغادر فريق شباب جباليا قاع الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز العاشر، بينما حافظ الصداقة على صدارة الدوري مؤقتا برصيد 16 نقطة، بانتظار باقي المباريات.

وجاء هدف الفوز الوحيد لشباب جباليا في الدقيقة الثانية من زمن الشوط الأول، من ركلة جزاء ترجمها لاعبه يوسف داوود في الشباك، وصمد هذا الهدف حتى النهاية، رغم السيطرة والأفضلية لشباب جباليا، خاصة خلال مجريات الشوط الثاني.

وفي لقاء آخر، حقق فريق خدمات الشاطئ فوزاً ثميناً على حساب ضيفه اتحاد خان يونس بثلاثة أهداف لهدف، ليقفز للمركز الخامس برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن شباب رفح صاحب المركز الرابع، فيما ظل الاتحاد عند 8 نقاط في المركز السابع.

وأنهى اتحاد خان يونس الشوط الأول لصالحه بهدف تحقق في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط عن طريق لاعبه عمر أبو شقرة من كرة رأسية.

وسجل المخضرم سليمان العبيد هدف التعادل للشاطئ بعد مرور 5 دقائق على بداية الشوط الثاني من تسديدة قوية من داخل صندوق الجزاء، وسجل أدهم المقادمة فريقه الشاطئ الهدف الثاني في الدقيقة الـ84، ليعزز العبيد ثلاثية فريقه في الوقت بدل الضائع.