نادي الأسير يتمكّن من استصدار قرار بالإفراج عن أسير في يوم وفاة والده

رام الله/PNN- تمكّن محامي نادي الأسير الفلسطيني مهند الخراز من استصدار قرار بالإفراج عن الأسير حسين أمين حسين دراغمة، من طوباس، في يوم وفاة والده.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني مساء اليوم الثلاثاء، أن محكمة الاحتلال العسكرية في سالم أصدرت قراراً بالإفراج عن الأسير دراغمة بكفالة بمبلغ (٣٠ ألف شيكل)، وكفالة شخصية غير مدفوعة من المحامي بمبلغ (٣٠ ألف شيكل) أيضاً واشتراط حضوره للمحاكم القادمة، وذلك بعد تقديم محامي نادي الأسير لجميع البيّنات التي تثبت وفاة والد الأسير للمحكمة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير دراغمة في حزيران ٢٠١٦، وما يزال موقوفاً، وكانت محكمة الاحتلال قد قدّمت بحقه لائحة اتّهام مكونة من (١٤) بنداً.