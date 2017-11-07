مسيرة حاشدة في لندن للمطالبة بالاعتذار عن وعد بلفور

رام الله/PNN – شارك الآلاف من أنصار القضية الفلسطينية ومن الجالية العربية والإسلامية في بريطانيا ، في مسيرة ضخمة، السبت الماضي جابت شوارع العاصمة البريطانية لندن، مطالبين الحكومة البريطانية بالاعتذار عن وعد بلفور بعد مرور مئة سنة على الوعد وللتنديد باحتفالها بهذه المناسبة وورفضا لاستقبالها لرئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتيناهو.

ودعت إلى المسيرة الكبيرة، العديد من القوى السياسية والنشطاء داخل بريطانيا منهم المنتدى الفلسطيني في بريطانيا وحملة التضامن البريطاني مع فلسطين ومنظمة أصدقاء الأقصى والرابطة الإسلامية في بريطانيا وتحالف أوقفوا الحرب.

وجابت المظاهرة أهم شوارع لندن انطلاقا من أمام مقر السفارة الأمريكية وسط لندن لتنتقل إلى شارع أكسفورد الشهير وسط العاصمة، وجابت عدداً من الأحياء المهمة وسط المدينة، وانتهاء بمبنى البرلمان البريطاني مرورا من أمام مقر رئاسة الحكومة البريطانية.

و رفع المتظاهرون شعارات منددة باستقبال نتنياهو في بريطانيا، ومطالبة باعتقاله ومحاكمته على خلفية ارتكابه جرائم حرب ضد الفلسطينيين.