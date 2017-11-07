الرئيس يزور الكويت الأسبوع المقبل

رام الله/PNN-يزور رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الأسبوع المقبل، دولة الكويت الشقيقة.

ورحبت الحكومة الكويتية بزيارة الرئيس عباس المرتقبة للكويت.

وتستضيف دولة الكويت الشقيقة مؤتمرا دوليا حول معاناة الطفل الفلسطيني، بمشاركة وزراء الشؤون الاجتماعية من جميع الدول العربية، إضافة إلى وزراء من فلسطين، و58 جهة أخرى بينها سفارات ومنظمات مجتمع مدني وجمعيات خيرية، من داخل الكويت ومن الأمم المتحدة، إلى جانب العديد من المنظمات الدولية.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على نقاط الضعف والصعوبات التي تعيق عملية تطوير وتعزيز وتوفير واقع أفضل للأطفال الفلسطينيين.

وسيناقش المؤتمر مجموعة من المحاور المهمة، التي ترتبط بواقع الطفل الفلسطيني في ظل القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل، ودور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني، والأوضاع التعليمية والصحية والنفسية المتردية للأطفال الفلسطينيين الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، من خلال شهادات حية يقدمها الأطفال الفلسطينيون المشاركون في المؤتمر، إضافة إلى البحث في الحماية القانونية للأطفال الفلسطينيين تحت الاحتلال، ووضع الآليات اللازمة لتفعيلها، والبحث أيضا في تطوير وتنمية قدرات الطفل الفلسطيني وتأهيله تعليميا ونفسيا وثقافيا في مواجهة الاحتلال.