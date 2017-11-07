بالصور:الشرطة تقوم بمناورة تدريبية لالقاء القبض على ثلاثة مطلوبين خطيرين بنابلس‎

نابلس/PNN – أقامت الشرطة اليوم مناورة تدريبية لالقاء القبض على ثلاثة مطلوبين خطيرين بمشاركة عدد من إدارات وأقسام شرطة محافظة نابلس .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بان شرطة محافظة نابلس قامت بتنظيم مناورة تدريبية في بلدة زواتا غرب نابلس تنفيذا للسيناريو أعده المقدم محمد أبو عيطة مدير فرع العمليات وتم تكليف المقدم محمد أبو عيد مدير فرع شرطة المباحث العامة قائدا للمهمة بمشاركة فرع العمليات والشرطة الخاصة والمرور والمباحث العامة ومكافحة المخدرات وهندسة المتفجرات k9 الحراسات والعلاقات العامة.

وأشار البيان، أن المناورة استمرت لمدة ساعة ونصف بحضور العميد غازي عصفور مدير إدارة العمليات المركزية والعقيد حقوقي طارق الحاج مدير شرطة المحافظة، والعقيد حقوقي ياسر أبو حنانه نائب مدير إدارة العمليات المركزية ومدراء أفرع العمليات في المحافظات، وعدد من مستشاري بعثة الشرطة الأوروبية وبحضور ضباط وعناصر شرطة المحافظة.

وأضاف البيان، أن السيناريو تحدث عن قضية حصول المطلوبين الخطيرين والمسلحين على تمثال اثري قيم تم رصدهم ومتابعتهم من قبل فرع شرطة المباحث العامة، ومن ثم تتوالى المعلومات عن حيازتهم على سلاح بأحد المنازل، ومراقبة المنزل بشكل مستمر من فريق المراقبة مما يستدعي تدخل عناصر من الشرطة الخاصة ومن ثم اقتحام المنزل من قبل فريق الاقتحام بالشرطة الخاصة وتدخل وحدات الهندسة و k9 وفريق الأدلة الجنائية ونصب حواجز مرورية وإغلاق المنطقة المهمة والشوارع المؤدية للمنزل.

وأكد البيان، أن الشرطة أتمت المناورة التدريبية بناءا على السيناريو الذي اعد لها بنجاح دون إصابات تذكر محافظين بذلك على سلامة الفرق المشاركة بالمهمة وسلامة المطلوبين حيث ينتهي السيناريو بإلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين وبحوزتهم أسلحة نارية وحقيبة متفجرات والتمثال الاثري حسب ما جاء في السيناريو.