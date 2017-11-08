فجرا :مداهمات واعتقالات متواصلة بالضفة

بيت لحم/محافظات/PNN-واصلت قوات الاحتلال حملة المداهمات والاعتقالات اليومية في مناطق متفرقة من قرى ومدن الضفة واعتقلت تسعة فلسطينين.

واعتقلت الشيخ باجس نخلة من قيادات حركة المقاومة الاسلامية حماس في الضفة الغربية بعد دهم منزله في مخيم الجلزون، كما شنت حملات دهم واعتقال في مناطق اخرى من الضفة.

وأفادت مصادر محلية أن قوة للاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون وحاصرت منزل نخلة وهو اسير محرر امضى سنوات طويلة في سجون الاحتلال واعتقلته.

إلى ذلك اعتقلت قوة للاحتلال الشاب احمد ابو جميل من بلدة كفر مالك قضاء رام الله.

واقتحمت قوة كبيرة للاحتلال قدرت بقرابة 20 جيب احتلالي وناقلات جند لمدينة قلقيلية.

وداهمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل داخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة وتسلم مجموعة من الشبان بلاغات لمراجعة المخابرات، عرف منهم الشابين ماجد الجعبة و روحي الكولغاصي.

يتبع..