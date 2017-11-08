مصادر: الحكومة تطلب من حماس إرجاع عدد من موظفيها على المعابر

غزة/PNN- ذكرت مصادر خاصة أن حكومة التوافق طلبت رسميا من إدارة حماس المحلية ارجاع عدد من موظفيها على المعابر والاستعانة بالنظام المحوسب الذي كان مستخدما على المعابر وخاصة كرم ابو سالم.

و وفقاً للمصادر، فإن حماس وافقت على الطلب وجاري ترتيب الأمر.

و في التفاصيل، فقد تم الاتفاق اليوم بين وكيلي وزارة المالية بغزة ورام الله على عودة 10 من الموظفين الذين كانوا يعملون في جمارك كرم أبو سالم، وذلك كون ان عمل الموظفين الحاليين بدائي، ولا علم لديهم بالتعامل مع برامج الايرادات.

و قد تم الاتفاق أيضاً على عودة البرامج المحوسبة والخاصة بمالية غزة والتي كانت تعمل في معبر كرم أبو سالم قبيل عملية تسليم المعابر.

المصدر: وكالات.