كيري يهاجم نتنياهو: لا يوجد قادة في “إسرائيل” يريدون السلام

بيت لحم/PNN- بثت القناة الاسرائيلية العاشرة مقطعا مسجلا أعرب فيه وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري ومبعوث الإدارة الأمريكية للشرق الاوسط عن خيبة أمله من موقف قادة الاحتلال من السلام.

وقال كيري: “إن قادة إسرائيل لا يوجد بينهم من يريد السلام لذلك فشلت المفاوضات والجهود الحثيثة التي بذلها وعلى الفور رد مكتب نتنياهو بالقول “إن جون كيري لم يفهم أن الفلسطينيين هم الذين لا يريدون السلام”.

وفي ذات المقطع الذي سربه أحد المشاركين في ندوة مغلقة عقدت في أبو ظبي يقول كيري “إن الأردن وافق على بقاء قوات أمريكية على الحدود لكن إسرائيل هي التي رفضت كل المقترحات”.

وأضاف كيري “أنه لن يفاجأ إذا لا يتواجد أي قائد فلسطيني بعد 10 سنوات يؤمن باللاعنف ويقول أريد السلام خصوصا أنه سيقول للأجيال من بعده جربنا وحاولنا 30 سنة أن نفاوض إسرائيل ولم ينجح هذا الأمر وباءت كل الجهود بالفشل”.

وكان من بين الحضور رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة وزعيم المعارضة الإسرائيلية هرتسوغ.

وختم جون كيري كلامه بالقول ” إن فلسطين لن تكون محصنة من حركات حقوق الانسان التي ستدعو إلى المساواة في الحقوق وهذه النتيجة مؤكدة بعد فشل المفاوضات والسبب في فشل المفاوضات هي عدم وجود أي قائد إسرائيلي “.