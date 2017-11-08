اسرائيل تستقبل اليوم طائرات جديدة من طراز الشبح F-35i

بيت لحم/PNN- كتبت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، اليوم الاربعاء، انه في ذروة المناورة الدولية التي ينظمها سلاح الجو الاسرائيلي في قاعدة عوبداه، من المتوقع ان تستلم اسرائيل في مطار سلاح الجو في نباطيم، اليوم، طائرتين جديدتين من طراز F-35i، ليصبح لدى اسرائيل تسع طائرات من هذا الطراز.

وكانت اسرائيل قد تسلمت اول طائرتين من طائرات الشبح هذه، قبل نحو سنة، في كانون اول الماضي، وقالوا في سلاح الجو آنذاك انه سيتم خلال سنة تركيب المنظومات المطلوبة واجراء التدريبات والاعلان عن دمج هذه الطائرات في العمل العسكري. وعليه يمكن التكهن بأن هذه الطائرات ستبدأ العمل العسكري قريبا.