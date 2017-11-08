سفير دولة فلسطين لدى جمهورية موزمبيق يلتقي روكيه سيلفا السكرتير العام المنتخب حديثا لحزب فريليموا

رام الله/PNN- التقى سفير دولة فلسطين لدى جمهورية موزمبيق فايز عبد الجواد، أمس الثلاثاء، روكيه سيلفا السكرتير العام المنتخب حديثا لحزب فريليموا حيث سلمه رسالة تهنئة من الأخ روحي فتوح المفوض العام للعلاقات الخارجية لحركة فتح ،بمناسبة إنتخابه سكرتيرا عاما لحزب فريليموا في مؤتمره الحادي عشر، وقد تناول اللقاء آخر مستجدات القضية الفلسطينية وانعكاسات التوسع الإستيطاني الإسرائيلي على حياة الشعب الفلسطيني وإستقرار وأمن المنطقة نتيجة لإنعدام فرص السلام بسبب هذه السياسة العنصرية الإسرائيلية الهادفة الى تدمير حل الدولتين وإذلال الشعب الفلسطيني من خلال سياسة الأبارتهايد الممنهجة التي تتبعها ضد شعبنا ، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون والعلاقات الفلسطينية الموزمبيقية إستنادا إلى العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والمواقف المبدئية الثابتة والنبيلة لموزمبيق تجاه القضية الفلسطينية مما يعزز المزيد من دعم القضية الفلسطينية من خلال توطيد العلاقات الدولية والعمل على مقاطعة دولة الإحتلال والضغط عليها للإنصياع لقرارات الشرعية الدولية،

من جانبه أكد سيلفا على موقف موزمبيق الداعم لفلسطبن مشددا على أن موزمبيق وحكومتها ستستمر في دعم فلسطين وقضيتها العادلة وكذلك التصويت الى جانبها في المحافل والمنظمات الدوليه وقال إننا على يقين بأنكم ستنالون يوما ما حريتكم وأن كل قطرة دم فلسطينيه لن تذهب هدرا بل إنها تعزز من صمودكم ، قضيتكم هي قضيتنا وسوف نكون دائما معا.

وفي ختام اللقاء قلد الأخ السفير سيلفا الشال الفلسطيني وقدم له الحطّة الفلسطينية ودرع الصداقة الفلسطينيه – الموزمبيقية” الذي نال إعجابه بشكل كبير.