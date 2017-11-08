لجنة الانتخابات تشارك في ورشة عمل دولية حول تكنولوجيا المعلومات الانتخابية

رام الله/PNN- شاركت لجنة الانتخابات المركزية في ورشة عمل دولية حول تكنولوجيا المعلومات الانتخابية، والتي انعقدت في مدينة إنشيون في كوريا الجنوبية، بتنظيم من الجمعية العالمية للإدارات الانتخابية، وذلك خلال الفترة من 25 تشرين أول إلى 3 تشرين ثاني الحالي.

ومثل اللجنة في ورشة العمل التي ناقشت قضايا تتعلق باستخدام تكنولوجيا المعلومات في الانتخابات والتحديات التي تواجهها، كل من باسم سليم رئيس قسم نظم المعلومات، وأكرم عفانة موظف مشاريع تكنولوجيا المعلومات، حيث قدما عرضاً للحضور حول التجربة الفلسطينية في الانتخابات، وخاصة فيما يتعلق بالبرامج الالكترونية المستخدمة لدى اللجنة أثناء العملية الانتخابية كالتسجيل الالكتروني وبعض البرامج والتطبيقات الداخلية.

والى جانب دولة فلسطين، شارك في هذه الورشة ممثلون عن دول العالم يمثلون مختلف القارات مثل العراق وجنوب إفريقيا ومنغوليا وتايلاند والبرازيل وغينيا الجديدة وكوسوفو.

يذكر أن لجنة الانتخابات المركزية اختيرت مؤخراً لعضوية المكتب التنفيذي للجمعية العالمية للإدارات الانتخابية، والتي تضم لجان الانتخابات في 102 دولة ومقرها كوريا الجنوبية.