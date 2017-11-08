وزارة التنمية الاجتماعية تنظم ورشة عمل حول تعزيز المعرفة بحقوق الطفل

رام الله/PNN- عقدت وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة صباح اليوم ورشة تديبية حول تعزيز المعرفة بحقوق الأطفال بما يشمل الأطفال ذوي الاعاقة وفقا للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وقانون الطفل الفلسطيني. وشارك في الورشة عدد من العاملين في المجلس الأعلى للشباب والرياضة والعاملين في النوادي الرياضية.

وقدمت د. كوثر المغربي مستشارة الوزير نبذة حول اعداد التقارير الحكومية المتعلقة بانفاذ فلسطين لاتفاقية حقوق الطفل والأشخاص ذوي الاعاقة، كما استعرضت منى أبو سنينة الخبيرة القانونية التطور التاريخي لحقوق الطفل واتفاقية حقوق الطفل الدولية وقانون الطفل الفلسطيني المعدل لعام 2004.

وقالت المغربي ان وزارة التنمية الاجتماعية وبتوجيهات من الدكتور ابراهيم الشاعر وزير التنمية الاجتماعية تعمل على دعم مصلحة الأطفال وتعزيز حقوقهم وحمايتهم ورعايتهم وتأهيلهم ، وذلك من خلال العمل بالقوانين واللوائح التي تضمن حقوق الطفل والأطفال من ذوي الاعاقة وفقا للقانون الفلسطيني والاتفاقية الدولية، تحقيقا للعدالة الاجتماعية والنزاهة والشفافية، مؤكدة أن هناك قصص نجاح حقيقية وكبيرة حققتها الوزارة في خدمة الأطفال ذوي الاعاقة من خلال المراكز المختصة بتأهيلهم وتدريبهم ودمجهم في سوق العمل بعد تخرجهم من المراكز التابعة للوزارة .

ودعت المغربي للمزيد من تضافر الجهود من كافة المؤسسات والقطاعات الشريكة لانجاز التقارير الدولة المتعلقة بانفاذ اتفاقية حقوق الطفل وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في فلسطين ونشر الوعي بين افراد الشعب الفلسطيني حول المباديء الأساسية لهاتين الاتفاقيتين.