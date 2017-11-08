قلقيلية: اجتماع مع الهيئات المحلية لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك مع وكالة الغوث

قلقيلية/PNN- ترأس اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية اجتماعا عقد، اليوم الاربعاء، في دار المحافظة لتعزيز التعاون المشترك بين البلديات والمجالس المحلية في المحافظة وبرنامج التدخل وقت الأزمات في وكالة الغوث الدولية.

وشارك في الاجتماع محمود ولويل أمين سر حركة فتح، فراس شحادة منسق التدخل وقت الأزمات في وكالة الغوث لإقليم الضفة الغربية، وممثلين عن الحكم المحلي، وممثلين عن البلديات والمجالس المحلية.

وخلال اللقاء رحب المحافظ بالحضور وأشاد بالدور الذي تقوم به وكالة الغوث في دعم قطاع اللاجئين في المحافظة والذي يشكلون نسبة كبيرة من عدد السكان في المحافظة، واستعرض المحافظ واقع المحافظة في ظل الانتهاكات اليومية وخروقات الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين، مؤكدا على أهمية التعاون المشترك من اجل توثيق انتهاكات الاحتلال بحق المواطنين في المحافظة، مشيرا إلى أهمية التوثيق الفوري للانتهاكات ومتابعة تأثيراتها على المواطنين وتقديم المساعدات لضحايا انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه.

بدوره شكر فراس شحادة المحافظ على استضافته للقاء ، وقدم استعراضا محوسبا حول برنامج التدخل وقت الأزمات والقضايا التي يتناولها البرنامج وأهمها هدم البيوت والتهجير القصري واقتحامات الجيش وعنف المستوطنين ومعالجة الآثار النفسية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك لمتابعة كافة الانتهاكات في محافظة قلقيلية.