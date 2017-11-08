الشخصيات المستقلة تجتمع بسفير جنوب افريقيا لتنفيذ المصالحة

رام الله/PNN- اجتمع تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو الاطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية مع السفير اشرف سليمان سفير جنوب افريقيا فى فلسطين لدعم خطوات تنفيذ المصالحة الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني لتثبيته على ارضه.

وشكر عضو قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية عيسى العمله السفير اشرف سليمان على حسن الاستقبال، وأكد على اهمية موقف دولة جنوب افريقيا ممثلة بالرئيس والحكومته والشعب والجمعيات الغير حكومية والكتاب لدعمها الكبير للمصالحة الفلسطينية ودعم الجهود المبذولة لانهاء الانقسام الفلسطيني برعاية جمهورية مصر العربية الشقيقة وتمنى على ان تتكلل جهود جنوب افريقيا وكل اصدقاء فلسطين بانجاح المصالحة الفلسطينية.

واشارت عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقله في الضفة الغربيه الدكتوره انشراح نبهان الى تاريخ شعب جنوب افريقيا العريق في النضال الذي امتد ٣٠٠ عام وان علاقتنا بكم كقيادة دوله ومؤسسات سياسية واحزاب وشعب ترتقي لحليف استرا تيجي مشرف ومنهم نتعلم مقاومة الاحتلال الفاجر الذي تجاوز السيطرة على الماديات الى كسر روح التحدي ودوس كرامة الانسان وان علينا التمسك بارث رموز المقاومة العظيمة القائد الاسطوري مانديلا وابو عمار

ودعت السفير من خلال الدور المركزي لدولة جنوب افريقيا الى مواصلة الدعم ومؤازرة القضية الفلسطينية وتفويت الفرصة على العابثين بوحدة الشعب الفلسطيني والعمل على تثبيت المصالحة الفلسطينيه.

واضاف الدكتور غازي مصلح عضو قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في الضفة على تجربة جنوب افريقيا وتمنى ان تكون قدوة لكل شعوب العالم الباحثة عن التحرر والاستقلال.

وثمن الشيخ محمد عقل عضو قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية السفير على حسن الاستقبال ودعى الى تحرر الشعب الفلسطيني من نير الاحتلال حيث اكد ان كل بيت اما فيه شهيد او جريح او معتقل او لحق به اذى. وبين ان شعبنا تعلم من جنوب افريقيا كيفية تحرير الارض باخراج المحتل وتحرير الانسان بان نرفع عنه الظلم.

واوضح الشيخ زياد ابو هليل عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقلة في الضفة الغربية اننا شعب نؤمن بحرية الاديان والحريات لجميع دول العالم واننا لسنا ارهابيين كما يدعي الاحتلال ونحن اصحاب حق وقضية وارض ونحن مع مقولة المرحوم نلسون مانديلا لا لسياسة العنصرية وفرق تسد.

واشاد عضو تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية نظمي عوض بالسفير اشرف سليمان وطاقم السفارة ودعى الى تفعيل اواصر المحبة والتبادل العلمي والثقافي بين الشعب الفلسطيني وشعب جنوب افريقيا.

واضاف عضو تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية اشرف عكه للسفير ومساعديه الى توفير دعم من قبل دولة جنوب افريقيا واحرار العالم للقضية والشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة والاستقلال.

واشاد الدكتور سعيد الذباينه عضو قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية في الضفة الغربية بدور دولة جنوب افريقيا في تبنيها موضوع المصالحة ودعا السفير سليمان الى اكمال الجهد السابق المتمثل بتوفير مناخ لانجاح اجتماع الفصائل فى القاهرة ومتابعة هذا الجهد حيث اننا فى التجمع نتحرك مع الفصائل جميعا هنا في فلسطين لدعم فكرة ترسيخ المصالحه وذلك دورا داعما لجهود جمهورية مصر العربية الشقيقة.

ومن جانبة شكر السفير سليمان الوفد من الشخصيات المستقلة برئاسة الدكتور ياسر الوادية. واضاف ان رئيس دوله جنوب افريقيا كلفه بمتابعة موضوع المصالحة والتفاوض. وبين ان دور جنوب افريقيا داعم للمصالحة وقبل سنة استضافت اجتماع لعدد كبير من الفصائل الفلسطينة على اراضيها وكان فرصه للتواصل بين الاخوة من جميع الفصائل.