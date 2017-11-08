السوداني يطالب ” الأنروا” بإحترام المواثيق الدولية بما يخص التعليم في فلسطين

رام الله/PNN- حذر أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة العلوم الشاعر مراد السوداني صباح اليوم الأربعاء 8/11/2017 في بيان له من خطورة استمرار محاولات وكالة الغوث الدولية ” الأونروا” انتهاكاتها بحق المناهج الفلسطينية وفلسفتها والتي ترتكز على الهوية الوطنية والموروث الثقافي والإجتماعي والوطني لدولة فلسطين وشعبها، مؤكداً رفض اللجنة الوطنية التام إدخال الوكالة لأية مواد تحت مسمى ” مواد إثرائية ” على المناهج التعليمية وضرورة التزامها الكامل بمحتوى الكتب المعتمدة من قبل “مركز المناهج ” التابع لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية واستناداً للاتفاق مع رئاسة الوكالة بما يخص التزامها بمنهاج الدولة المضيفة .

وقال السوداني : ” إن تدريس التاريخ الوطني الفلسطيني والقضايا ذات العلاقة بقضية فلسطين والهوية الوطنية والموروث الثقافي في مدارس الأونروا يجب أن تكون متوافقة ومتسقة مع قيم الأمم المتحدة ومعايير حقوق الانسان، وذلك ووفقا للمادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل وأن يكون التعليم موجها لتنمية الهوية الثقافية للطفل ولغته وقيمه في البلد الذي يقيم فيه، مضيفاً أن مدارس الوكالة تقوم بتعليم حوالي 300 ألف طالب وطالبة في فلسطين مستخدمة المنهاج الفلسطيني .

وطالب المفوضية العامة “للاونروا” ممثلة بماتياس شمالو بمراجعة مواقفها والتزامها بالقوانين والمواثيق الدولية ومعايير حقوق الانسان بما يخص التعليم في فلسطين والكف عن هذه المحاولات التي تشوه وعي الطلاب بعلاقتهم بالهوية والأرض والتراث، وعدم سماحها للاحتلال باستغلال التحديات الكبيرة والتحديات المالية الصعبة التي تمر بها الوكالة لتمرير سياساتها الهادفة إلى التدمير الممنهج لقطاع التعليم في فلسطين بشكل عام والقدس بشكل خاص، مؤكداً أن الثابت الوطني والثقافي لا يمكن حذفه أو تعديله أو استبداله.