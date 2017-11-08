لقاء السفير الفلسطيني لدى جمهورية زامبيا مع الرئيس الاول المؤسس الزامبي

رام الله/PNN- التقى السفير الفلسطيني لدى جمهورية زامبيا د. وليد حسن، اليوم الاربعاء، الرئيس الزامبي الاول المؤسس (أبو الامه الزامبية الحديثة) والمناضل العريق ضد الاستعمار والعنصرية ، وصديق فلسطين الوفي د. كينث كاوندا في مقر أقامته في العاصمة الزامبية لوساكا ، تعبيرا” عن وفاء القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لرفاق الدرب المخلصين.

وبهذه المناسبة قدم السفير حسن الى الرئيس الاول درعا” يعبر عن التقدير الكبير للقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني للدعم التاريخي والمبدئي للزعيم والمناضل الافريقي العظيم د. كينث كاوندا والشعب زامبي الصديق لنضال الشعب الفلسطيني من أجل الوصول الى حقوقه المشروعة وتحقيق الحرية والاستقلال. كما سلم الرئيس بيان بمناسبة مرور مئة عام على وعد بلفور المخزي والمشؤوم.

من جانبه الرئيس كاوندا أرسل تحياته الحارة للرئيس محمود عباس وللقيادة الفلسطينية ، واكد على أن الكفاح العادل المستمر للشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة ، وصموده الاسطوري ستؤدي الى النتيجة الحتمية بالنصر واقامة الدولة المستقلة ، ، كما تذكر بتأثر كبير لقائته مع رفيق دربة في النضال ضد الاستعمار والتمييز العنصري والاحتلال الخالد ياسر عرفات وترحم على روحه الطاهرة ، واكد على “ان أفريقيا لن تنسى فلسطين التي وقفت الى جانب شعوبنا في نضالها حتى تم هزيمة الاستعمار والعنصرية ، ونحن الى جانب الشعب الفلسطيني حتي تتحقق الحرية والاستقلال” ، كما عبر عن أمله بان يعم السلام بين كافة الشعوب في منطقة الشرق الاوسط والعالم.