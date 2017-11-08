سفير فلسطين يجتمع مع نائبة رئيس اوروغواى ورئيسة  مجلس السينادو 

رام الله/PNN- قام سفير دولة فلسطين فى اوروغواى د. وليد عبد الرحيم بالاجتماع مع لوسيا توبولانسكى نائبة رئيس الجمهوريه فى اوروغواى و رئيسة مجلس السينادو، حيث نقل تحيات شعبنا وقيادته الى شعب اوروغواى وقيادته وكذلك قدم لها التهانى بمنصبها الجديد مؤكدأ بأنه تحت قيادتها الحكيمه سنعمل على تقوية و تمتين العلاقات الثنائيه بين فلسطين واوروغواي .

وقدم السفير شرحأ مفصلأ عن الاوضاع فى فلسطين وكذلك حول الجهود للوحده الوطنيه، واهمية التضامن العالمى مع شعبنا الفلسطينى خاصة فى هذه الظروف الصعبه التى تقوم به حكومة الاحتلال ببناء المستوطنات , وتدمير البيوت الفلسطينيه مستخدمة سياسة التمييز العنصرى ضد شعبنا. وشرح لنائبة الرئيس الموقف من وعد بلفور الاستعمارى و ضرورة اعتذار بريطانيا والاعتراف بدولة فلسطين كما اكد سيادة الرئيس محمود عباس فى خطابه بالامم المتحده .

وقد حيت نائبة الرئيس الشعب الفلسطينى ونضاله العادل وحقه فى تقرير المصير واقامة دولته الفلسطينيه على حدود 67 وتطبيق قرارات الامم المتحده . واكدت على موقف اوروغواى مع الحل العادل على اساس حل الدولتين . وعبرت عن ارتياحها لتطور العلاقات الثنائيه منذ افتتاح سفارة فلسطين فى اوروغواى .

سفير دولة فلسطين د. وليد عبد الرحيم اشاد بموقف اوروغواى و بتشكيل مجموعة الصداقه البرلمانيه اوروغواى – فلسطين حيث بدأنا بأقامة احتفالات مشتركه للتضامن مع شعبنا الفلسطينى، اضافة الى مواقفها الداعمة فى المحافل الدوليه من اجل ان تحصل دولة فلسطين على عضوية المنظمات الدوليه وهذا تعبير حى على عمق علاقات الصداقه والتضامن من اجل السلام العادل والدائم فى فلسطين .

وقلد سفير فلسطين الحطه الفلسطينيه لنائبة رئيس جمهورية اوروغواى رمز الصداقه والتضامن.