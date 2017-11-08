باريس/PNN- يسابق مسئولو باريس سان جيرمان، الزمن لإيجاد وسيلة للالتزام بلوائح اللعب المالي النظيف، بعد ضم الثنائي نيمار وكيليان مبابي، مطلع الموسم الجاري، الأمر الذي كلف خزائن الفريق ما يقرب من 400 مليون يورو.

وأشارت صحيفة 10 سبورت، إلى أن هناك 6 لاعبين مرشحون بقوة، للرحيل عن جدران النادي الباريسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون ثان المقبل، خاصة في ظل سعي الإدارة، لتدبير مبلغ مالي قيمته 80 مليون يورو على الأقل.

وأوضحت أن قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل، يتصدرها الجناح البرازيلي لوكاس مورا، بعدما ابتعد كثيرًا عن حسابات المدرب أوناي إيمري، إضافة إلى حاتم بن عرفة، الذي تم تجميد مشاركته في المباريات منذ أبريل/نيسان الماضي.

كما تضم القائمة، اسماء من العيار الثقيل، مثل الثنائي الأرجنتيني آنخيل دي ماريا وخافيير باستوري، والألماني جوليان دراكسلر، ومواطنه كيفن تراب حارس مرمى الفريق، الذي خسر مكانه في التشكيلة الأساسية لزميله الفرنسي ألفونس أريولا.

المصدر: كووورة.