ريال مدريد يفكر في استعادة لاعبه السابق من مانشستر يونايتد

مدريد/PNN- يُخطط ريال مدريد لإبرام العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات المقبلة، بعد تراجع أداء الفريق منذ بداية الموسم.

وقالت تقارير صحفية، إنَّ الريال يُفكِّر في استعادة لاعبه السابق خوان ماتا، نجم مانشستر يونايتد، بعد فشله في المشاركة باستمرار خلال الموسم الجاري، كما ينتهي عقده في يونيو/حزيران المقبل.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إنّ ماتا قد يعود للفريق الذي بدأ به مسيرته الكروية قبل الانضمام لفالنسيا ثم تشيلسي، ومنه لمانشستر يونايتد، خاصة وأنّه لم يعد الخيار الأول لجوزيه مورينيو مدرب الشياطين الحمر.

وأوضحت الصحيفة، أنّ “ريال مدريد قد يتعاقد مع اللاعب بالمجان بعد انتهاء عقده خلال الموسم الجاري”.

وبحسب تقارير صحفية، فإنّ ماتا، 29 عامًا، رفض عددًا من العروض الصينية لأجل البقاء في مسرح الأحلام، ولن يقبل الرحيل عن صفوف الفريق بسهولة، خاصة وأنّه يثق في رغبة مورينيو باستمراره.

وبدت علاقة ماتا ومورينيو طبيعية ببداية الموسم، واعتمد عليه البرتغالي، إلى أن تعرض المانيو للهزيمة أواخر الشهر الماضي بالجولة التاسعة من البريميير ليج أمام هيدرسفيلد تاون (2-1) بهدف بدأ بارتكاب ماتا لخطأ.

ومنذ ذلك الحين لم يلعب ماتا رغم خوض مان يونايتد مباراتين هامتين الأولى فازوا فيها على توتنهام (1-0)، والثانية خسروها على يد تشيلسي بنفس النتيجة، وشاهد الإسباني المباراة في ستامفورد بريدج من المدرجات.

وانضم ماتا لمانشستر يونايتد، قادمًا من تشيلسي في 2014، ويقضي موسمه الرابع حاليًا بمسرح الأحلام.