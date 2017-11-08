برشلونة/PNN- يخطط نادي برشلونة الإسباني، إلى تدعيم صفوف الفريق الكتالوني، بصفقات جيدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتعزيز صدارته لترتيب الليجا وتقدمه الثابت في منافسات دوري أبطال أوروبا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن نادي برشلونة، لن يقوم بعملية شراء مدافع بالميراس البرازيلي، الكولومبي ياري مينا في الوقت الحالي.

وذكر موقع توتو ميركاتو ويب، أن برشلونة في الوقت الحالي لن يُنهي الصفقة، التي تبلغ قيمتها 9 ملايين يورو، لكنه لا يستبعد شراء اللاعب الصيف المقبل.

وأوضح الموقع، أن المشكلة تمكن في أنه إذا لم يبرم برشلونة الصفقة الآن، قد تدخل أندية أخرى، للحصول على خدمات الكولومبي الشتاء القادم، مثل سامبدوريا، بحسب نفس المصدر.