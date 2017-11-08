جامعة الاستقلال توقع اتفاقية  تعاون مع جامعة العلوم الانسانية الروسية

أريحا/PNN- وقعت جامعة الاستقلال، اليوم الاربعاء، اتفاقية تعاون مع جامعة العلوم الانسانية داخل حرام الجامعة.

ورحب أ.د. عبد الناصر القدومي باسم رئيس مجلس امناء الجامعة اللواء توفيق الطيراوي وكادرها الاكاديمي والعسكري والاداري بالوفد الروسي من جامعة العلوم الانسانية مثمناً العلاقات الروسية الفلسطينية المتينة قائلاً :” أن من أفضل العلاقات بجامعة الاستقلال مع الجامعات الاخرى هي جامعة العلوم الانسانية الموجودة في موسكو، وتتوجت هذا العام بافتتاح مركز اللغة الروسية بالجامعة بالاضافة الى عمل دورات التعرف على روسيا وتعلم اللغة الروسية.

من جهتها عبرت ايرينا فاسيليفا ممثلة عن الوفد الروسي عن شكرها لجامعة الاستقلال ، وقالت أنه تم افتتاح برامح تعليمية مع كليات العلوم الانسانية في الشرق الاوسط ، واضافت بأن دورات رفع المستوى باللغة الروسية التي ستعقد بجامعة الاستقلال هي من أولى المشاريع التي ستعقد بالشرق الاوسط.

واختتمت الزيارة بعرض فيلم عن جامعة الاستقلال وانجازاتها وتم تسليمهم دعوة لمؤتمر العلمي الدولي الاول بعنوان العلاقات الفلسطينية الروسية ( واقع وافاق) في شهرآذارالمقبل .