تسليم مذكرة احتجاج للصليب الاحمر في جنين بشأن الاسرى المضربين عن الطعام

رام الله/PNN- سلمت المؤسسات العاملة في مجال الاسرى مذكرة احتجاج بشأن الاسرى المضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي رفضا لسياسة الاعتقال الاداري وهم الاسير بلال ذياب وحسن شوكه وحمزه بوزيه.

وضم الوفد ممثلين عن نادي الاسير الفلسطيني واللجنة الشعبية لإطلاق سراح الاسرى وهيئة شؤون الاسرى ولجنة الاسير ولجنة أهالي الاسرى والذي مثله كل من راغب ابو دياك وعلي ابو خضر ومنتصر سمور

وطالب منسق اللجنة الشعبية لإطلاق سراح الاسرى الصليب الاحمر بالوقوف عند مسؤولياته تجاه الاسرى المضربين عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الاداري .

وحذر علي ابو خضر منسق لجنة اهالي الاسرى في جنين حكومة الاحتلال الإسرائيلي من استمرار سياستها العنصرية بالتضييق على الاسرى ورفع وتيرة الانتهاكات بحقهم وخاصة الإداريين منهم .

ودعا منتصر سمور مدير نادي الاسير في جنين إلى تكثيف حملة التضامن مع الاسرى في ظل التضييق النفسي والجسدي الذي يعيشه الاسرى والتراجع اليومي للمرضى منهم.

وسلم الوفد لمندوب الصليب الاحمر مذكرة احتجاج تجاه ما يجري من انتهاكات تعسفية بحق الاسرى .