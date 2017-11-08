توقعات الابراج اليوم الاربعاء

بيت لحم/PNN- جاءت توقعات الأبراج ، اليوم الأربعاء 08 تشرين الثاني – نوفمبر 2017، مع عالم الفلك إبراهيم حزبون على النحو التالي:

الحمل

يوم جميل في ما يتعلق بالأمور العقارية، وبإمكانك تنظيم الأمور العائلة بدون فرض وجهة نظرك على واحد من المقربين.

الثور

بإمكان أصحاب برج الثور إجراء مقابلة أو امتحان بنجاح – وإجراء محادثات وعلاقات اجتماعية جيدة مع الجيران والأصحاب

الجوزاء

مركز اليوم على الأمور المالية في محاولة لإدخال تعديل على الميزانية، هناك فرصة للحصول مالي

السرطان

اليوم جيد جدا في مجالك المهني – تواجه مشاكلك ومشاغلك وتحاول حلها بعقلانية – والوضع الصحي بصفة عامة يعتبر جيدا

الاسد

لا تدخل في مواجهة مع بعض الأشخاص، وبين الفينة والأخرى خذ قسطا من الراحة

العذراء

بإمكانك تحقيق أمنية بواسطة صديق، وكلك نشاط وحيوية في العمل وخارجه

الميزان

كل تفكيرك اليوم في العمل ووضعك المهني، كما تحاول إرضاء أرباب عملك والتفوق في مجالك

العقرب

الأجواء الرومنسية جيدة عند برج العقرب، كما أنه يوم السفر لمسافات قصيرة وخلق علاقات جديدة

القوس

انتبه لصحتك جيدا، وحاول الابتعاد عن الضغط. عمليا مركز اليوم على الأرباح المالية

الجدي

استغل اليوم للقيام بالعمل يتطلب التعاون مع طرف آخر، يوم جيد لتوقيع شراكة أو القيام بصفقة

الدلو

العمل متراكم من البارحة، مطلوب من صاحب هذا البرج عدم المبالغة في العمل والاهتمام بوجباته الغذائية

الحوت

يوم مميز وفيه نسبة عالية من الحظ لأصحاب برج الحوت من الممكن على الجانب العاطفي أو مالي- بإمكانه ممارسة نشاطات فنية.

المصدر: مونت كارلو.