امرأة إيرانية تجبر طائرة قطرية على الهبوط

أجبرت امرأة غاضبة طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية على الهبوط اضطراريًا، بعد أن اكتشفت أن زوجها يخونها.

وقال الموقع الإلكتروني لـ”هندوستان تايمز”، إن امرأة إيرانية كانت في رحلة مع زوجها وطفلهما من الدوحة إلى بالي الإندونيسية، مشيرًا إلى أنه “بينما كان زوجها نائما استخدمت إصبعه لفتح هاتفه المحمول، قبل أن تتفاجأ بما لم تكن تتوقعه”.

واكتشفت المرأة أن زوجها يتواصل مع نساء أخريات، مما جعلها تثور في وجهه، بحسب “سكاي نيوز”.

وشرعت الزوجة في ضرب زوجها والصراخ عليه أمام الملأ، ورغم محاولات طاقم الطائرة لتهدئتها إلا أنهم فشلوا في الأمر.

وقرر قائد الطائرة الهبوط بشكل اضطراري إلى مدينة تشيناي في جنوب الهند.

وقال مسؤول أمني لم يكشف عن اسمه، إن العائلة قضت يومها في مطار تشيناي، وبعدها توجهت صوب كوالامبور، فيما لم تتخذ الشرطة أي إجراء في حقهما.

المصدر: MSN.