USAID ووزارة الحكم المحلي تطلقان ورش عمل إعداد الموازنة لموظفي البلديات

أريحا/PNN- أطلقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و وزارة الحكم المحلي، اليوم الاربعاء، سلسلة ورش عمل في مدينة أريحا، والتي تستمر لعدة أيام، بهدف مساعدة موظفي المجالس البلدية في إعداد تقارير الموازنة للأعوام القادمة . وجرى افتتاح سلسلة ورش العمل بحضور نائبة مدير بعثة الوكالة الأمريكية كورتني تشوب والوكيل المساعد في وزارة الحكم المحلي عبد الكريم سدر حيث من المقرر أن يشارك في ورش العمل هذه موظفون من الدوائر المالية في 55 بلدية.

وأكدت كورتني تشوب في كلمتها، أن هذه الورش هي بمثابة مثال رائع للعلاقة الوطيدة بين المجالس البلدية والوكالة الأمريكية ووزارة الحكم المحلي. بدوره أكد عبد الكريم سدر على الدور الهام الذي يلعبه الموظفون الماليون في التنمية الاقتصادية المحلية من خلال إعداد ميزانيات بلدية دقيقة وشاملة ومستجيبة لاحتياجات المجتمع المحلي.

وتهدف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال تنظيم سلسلة ورش العمل إلى خلق شبكة من العلاقات وتبادل المعلومات والخبرات بين 55 مجلسا بلديا من الفئة المستهدفة، إضافة إلى بناء علاقة عمل بناءة بين البلديات ووزارة الحكم المحلي، مما يسهم في عملية تطوير قطاع الحكم المحلي. وتتضمن ورش العمل عددا من النشاطات التفاعلية بين المحاضرين من الادارة للموازنات العامة والمشاركين، حيث تتمحور هذه الأنشطة على طرق إعداد الموازنات، ومشاركة المواطنين، بهدف الوصول إلى فهم أفضل لمتطلبات إعداد موازنات البلديات للأعوام القادمة.

وتعقد هذه الورش بدعم من مشروع “مجتمعات مزدهرة” التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يهدف إلى مساعدة 55 مجلسا بلديا وتمكينها في الجانب المالي من أجل تقديم خدمات أفضل للجمهور، بحيث تصبح أكثر عرضة للمساءلة والشفافية أمام المواطنين.

ويرتكز مشروع “مجتمعات مزدهرة” على الإنجازات المقدمة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في دعم الحكومة الفلسطينية المحلية، حيث استثمرت الوكالة ومنذ العام 2005 بمبلغ 140مليون دولار أمريكي، لصالح برنامج تطوير البلديات في المجتمع، بهدف تطوير البنية التحتية للمجتمعات، وتحسين المشاركة المدنية، وتقديم الخدمات، والتطوير المؤسساتي، وتمكين بيئة الحكم المحلي من خلال تعديل وإصلاح السياسات.