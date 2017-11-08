“الاسرى” و”الصليب” توقعان اتفاقية فنية لتنظيم زيارة عائلية اضافية للمعتقلين

رام الله/PNN- بحضور ورعاية رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، تم توقيع اتفاقية فنية لتنظيم زيارة عائلية إضافية للمعتقلين، اليوم الاربعاء، في مكتب رئيس الوزراء برام الله، بين السلطة الوطنية ممثلة برئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ممثلة بمدير البعثة في القدس ديفيد كاين.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقديم الدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر للسلطة الفلسطينية، والتنسيق معها من أجل تنظيم زيارة عائلية شهرية إضافية “ثانية”، للمعتقلين الفلسطينيين في أماكن الاعتقال الإسرائيلية.

يذكر أن الاتفاقية الفنية أبرمت بين الطرفين بروح من التعاون المشترك من أجل تنظيم زيارات عائلية للمعتقلين الفلسطينيين كما ينص عليه القانون الدولي، وقد صادق عليها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم أمس الثلاثاء برام الله.

وقد وافقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في شهر يوليو 2017 على تقديم الدعم الفني للسلطة الوطنية، من أجل تنظيم زيارة عائلية شهرية إضافية “ثانية” خلال فترة انتقالية أولية لمدة 6 أشهر، ويتم تجديدها وفق البنود والشروط التي تنص عليها هذه الاتفاقية.

واما بخصوص الزيارة العائلية الشهرية الإضافية “الثانية”، ستقوم السلطة الوطنية بتنظيمها لفائدة الفلسطينيين المعتقلين في أماكن الاعتقال الإسرائيلية، وستحل محل الزيارة “الثانية” التي كان ينظمها الصليب الأحمر لغاية يونيو 2016، بالإضافة إلى الزيارة الشهرية الأولى التي كان ينظمها الصليب الأحمر.

من جهته أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن معاهدة جنيف الرابعة تكفل حق العائلات الفلسطينية في زيارة المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وتنص على الحفاظ على الروابط الأسرية بين العائلات أفرادها وأبنائها المعتقلين، مشيرا إلى انه سيتم اصدار بيان توضيحي من هيئة الأسرى والمحررين بخصوص الموضوع.