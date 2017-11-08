الأغا تجتمع مع ممثلين عن الاتحاد الاوروبي

رام الله/PNN- اجتمعت د. هيفاء الآغا وزيرة شؤون المرأة، في مدينة رام الله، اليوم الاربعاء، مع ممثلين عن الاتحاد الاوروبي لمناقشة سبل توطين وتعزيز ومتابعة ورصد الاستراتيجية الاوروبية المشتركة لدعم فلسطين 2017 – 2022 وموائمتها مع المؤشرات الوطنية، بحضور وكيل الوزارة بسام الخطيب و كادر من الوزارة.

وأكدت الأغا على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء المقدم للشعب الفلسطيني بشكل عام و لقضايا الجندر بشكل خاص والوكالة الايطالية للتعاون الانمائي بصفتهم نقطة الاتصال عن الاتحاد الاوروبي عن النوع الاجتماعي، مما يعكس عمق الشراكة والالتزام بتحقيق الأهداف والنتائج المشتركة في مجال المساواة وتعميم النوع الاجتماعي.

وأضافت الأغا ان الإستراتيجية الأوروبية تتقاطع مع الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية “تعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة 2017 – 2022 ” وأهم محاورها التشريعات والقوانين، التمكين الاقتصادي، العنف ضد المرأة، و المشاركة السياسة.

وناقش الحضور من المؤسسات الوطنية الشريكة ومؤسسات المجتمع المدني وجميع الشركاء، تفاصيل وآليات العمل، وتحديد الأولويات وأفضل المنهجيات لتعميم تعزيز المساواة بين الجنسين، والمخرجات والنتائج المتوقعة بالإضافة إلى المؤشرات المبنية على النوع الاجتماعي القابلة للقياس.