جماهير غفيرة تُشيّع نجل الاسير الطحان بمسيرة من المسجد الاقصى

القدس/PNN- شيّعت جماهير غفيرة من مدينة القدس المحتلة اليوم الأربعاء، الفتى مجد (19 عاما) نجل الأسير المقدسي رجب الطحان- الذي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة في سجون الاحتلال-الى مثواه الأخير بمقبرة اليوسفية في منطقة باب الأسباط.

وكان مئات المقدسيين أدوا على جثمان الفتى الطحان صلاة الجنازة برحاب المسجد الاقصى المبارك عقب صلاة الظهر، أعقبها تشييعه بمسيرة واسعة ووسط هتافات التكبير والنُصرة للشهداء والأسرى.

وكان الفتى مجد توفي مساء أمس بمشفى هداسا بعين كارم غربي القدس، إثر مرض السرطان في الدم، وتم نقله الى مشفى المقاصد وسط المدينة المقدسة.

يذكر أن الأسير رجب، وبعد طلبات كثيرة من هيئة شؤون الاسرى وعائلته تمكن قبل أيام من زيارة نجله مجد في المشفى لعدة دقائق وسط اجراءات أمنية مشددة.