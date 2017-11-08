ثلاثة ملايين دولار من اليابان لدعم استجابة “الأونروا” الإنسانية

بيروت /PNN- أعلن اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاق تتبرع بموجبه الحكومة اليابانية بثلاثة ملايين دولار أميركي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في لبنان، وذلك خلال اجتماع ضم سفير اليابان إلى لبنان ماتاهيرو ياماغوشي، والمدير العام للأونروا في لبنان كلاوديو كوردوني، وسفير فلسطين في لبنان أشرف دبور.

وتأتي هذه المساهمة في إطار استجابة الوكالة الإنسانية لمخيم عين الحلوة، بعد الأحداث المؤسفة التي وقعت في آب الماضي.

وتسمح هذه المساهمة اليابانية للأونروا، بتوفير مساعدات طارئة، بما يشمل إصلاح البنى التحتية الأساسية وإعادة تأهيل أكثر المنازل تضررًا بفعل الأحداث المؤسفة.

وفي هذا السياق، شكر كوردوني، اليابان على هذه المساهمة، وقال: “الصعاب المتكررة التي يمر بها لاجئو فلسطين في عين الحلوة شديدة وقاسية، فكثيرون قد خسروا منازلهم وسبل عيشهم واضطروا إلى تحمل مشقات النزوح وعدم الاستقرار. نحن ممتنون للحكومة اليابانية على هذه المساهمة التي ستكون في بالغ الأهمية لتوفير أكثر الاحتياجات الحاحًا للاجئين النازحين.”

وشدد السفير الياباني، على أهمية هذا المشروع في مساعدة الأشخاص الذين عانوا جراء الأحداث الأخيرة، لاستئناف نشاطاتهم الحياتية الطبيعية. وقال: “إن الحكومة اليابانية تتبرع بـ3 ملايين دولار عبر الأونروا، لتوفير مساعدات نقدية، والمساهمة في إعادة تأهيل منازل تضررت بفعل أحداث عين الحلوة.”

وأضاف: “اليابان ملتزمة التزامًا قويًا بدعم لاجئي فلسطين في لبنان، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.”

من جهته، قال السفير دبور: “أنتهز هذه المناسبة لأعبّر مجدداً عن شكرنا لحكومة اليابان على مواقفها الداعمة الدائمة لحقوق الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية، وعلى دعمها ومساهماتها في التخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.”