طوباس: تكريم الحكم الدولي الفلسطيني لكرة السلة عنان دراغمة

طوباس/PNN- كرمت محافظة طوباس، ممثلة بالقائم بأعمالها، أحمد الأسعد، اليوم الأربعاء، الحكم الدولي عنان دراغمة، بمناسبة اختياره حكما دوليا في التصفيات المؤهلة لكاس العالم لكرة السلة في الصين عام 2019.

وقال القائم بأعمال محافظ طوباس، إن المحافظة تهتم بالقطاع الرياضي شأنه شأن القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز هو فخر لدولة فلسطين ولمحافظة طوباس.

ومن جهته قال أمين سر حركة فتح في طوباس محمود صوافطة إن ما حققه دراغمة هو انجاز يحسب لمحافظة طوباس، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ التحكيم الفلسطيني، شاكرا دور اللواء جبريل الرجوب رئيس اتحاد الكرة الفلسطينية على هده القفزة النوعية في تاريخ الرياضة الفلسطينية.

بدوره، قال دراغمة، إن مثل هذا الاهتمام يولد إبداعات وانجازات جديدة للمحافظة وغير مسبوقة.

ويذكر بان الحكم الدولي عنان دراغمة، تم اختياره وحيدا من دولة فلسطين ليمثلها.