تويتر يضاعف حجم التغريد إلى 280 حرفاً

أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر أمس زيادة الحد الأقصى لأحرف التغريدة من 140 حرفا إلى 280 حرفا، وذلك بعدما اختبرت هذه الزيادة بنجاح على مدى شهر ونصف الشهر تقريبا.

وقال تويتر في تغريدة “نحن نزيد الحد الأقصى للأحرف، نريد أن يتمكن الجميع من التعبير عن أنفسهم بشكل أسهل وأسرع”.

وأوضح تويتر أن التغريدة المضاعفة الطول أصبحت متاحة بكل اللغات التي كان الناطقون بها يجدون مشكلة في التغريد بالحد الأقصى السابق، ولا سيما بالأحرف اللاتينية مثل الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.

ولكن بالمقابل لن تكون الخاصية الجديدة متاحة باللغات الصينية واليابانية والكورية وسواها من اللغات التي تعتبر أكثر اختصارا، إذ إن تلك اللغات تتيح تقديم ما يقرب من ضعف كم المعلومات بالحرف الواحد مقارنة بالعديد من اللغات الأخرى.

وأما الناطقون باللغة العربية فبات بإمكانهم الاستفادة من التعديل الجديد، إذ إن التغريد بـ280 حرفا أصبح متاحا بلغة الضاد.

وكان تويتر -الذي نشئ في العام 2006- قال في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي إنه بدأ باختيار مشروع يتيح زيادة الحد الأقصى لأحرف التغريدة ليبلغ 280 حرفا، أي ضعف الحد المسموح به، وذلك في مسعى لتعزيز نمو موقع التواصل الاجتماعي الذي يعاني من عدم زيادة قاعدة مستخدميه.