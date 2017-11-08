التربية تعلن عن فعالياتها لإحياء الذكرى الـ 13 لاستشهاد القائد أبو عمار

رام الله/PNN-أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي من خلال الإدارة العامة للنشاطات الطلابية عن سلسلة فعاليات تنظمها لإحياء الذكرى الـ 13 لرحيل الشهيد القائد ياسر عرفات “أبو عمار”.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذه الفعاليات، والتي تتم بمتابعة حثيثة من وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم؛ تشمل توجيه المدارس يوم غدٍ الخميس لتنظيم فعالية مركزية في إحدى مدارس كل مديرية؛ بإشراف مدير التربية والتعليم العالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة حتى الحادية عشرة صباحاً، بمشاركة الفرق الكشفية والإرشادية للمدارس المتجاورة، على أن تتم دعوة المؤسسات الرسمية والقوى الوطنية للحضور والمشاركة.

وأضافت الوزارة في بيانها أن الإذاعة المدرسية الصباحية ستخصص في اليوم ذاته بكافة مدارس الوطن للحديث عن الذكرى، وستبدأ بقراءة الفاتحة على روح الشهيد أبو عمار، وكلمات معبرة عن مسيرته النضالية، منوهةً إلى أن مراسم رفع العلم ستقام بحضور جميع أفراد الفرقة الكشفية الإرشادية في الطابور الصباحي.

وأشارت الوزارة إلى إقامة مهرجانات تأبين للشهيد الراحل؛ ستنظم في المدارس خلال فترة الاستراحة بمشاركة جميع طلبة هذه المدارس، بحيث تبدأ باستعراض كشفي ترفع فيه الأعلام وصور الشهيد ياسر عرفات، هذا بالإضافة لتنظيم معرض خاص يتحدث عن مناقب الشهيد وصور تعبر عن دوره في مراحل الثورة الفلسطينية يقوم الطلبة بإحضارها وتنظيمها، مؤكدةً أنه تم التعميم أيضاً على المدارس لتكريم الطلبة المشاركين بأفضل (بحث، لوحة، قصيدة، مسرحية) من إدارة المدرسة؛ عن الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وفي سياق متصل؛ أوضحت الوزارة أنها ومتحف الشهيد ياسر عرفات سيطلقان قريباً المسابقة الثقافية الأضخم على مستوى الوطن بمشاركة 220 مدرسة في الضفة وقطاع غزة، وستتناول موضوعات من الثورة الفلسطينية وتاريخ فلسطين، ومحطات من تاريخ الشهيد ياسر عرفات، حيث تم الاتفاق بين الوزارة والقائمين على المتحف للبدء بالترتيبات الخاصة بالمسابقة والإعلان عنها عشيّة الذكرى الـ 13 لرحيل القائد المؤسس ياسر عرفات، مشددةً على ضرورة مشاركة المدارس بقوة في الفعاليات المركزية التي ستقام يوم السبت المقبل بالتزامن مع الذكرى.