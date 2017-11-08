محافظ الخليل يطلع وفدا من الممثلية النرويجية على الانتهاكات الاسرائيلية

الخليل /PNN- أطلع محافظ الخليل كامل حميد، اليوم الاربعاء، ممثلة النرويج لدى فلسطين هيلدا هارالدستاد والوفد المرافق لها، على الوضع الأمني والسياسي في مدينة الخليل.

وأوضحت هارالدستاد، انها اطلعت على مجريات الأمور السياسية والأمنية، من خلال تقارير بعثة التواجد الدولي في الخليل، خاصة أن البعثة برئاسة النرويج، وتطرقت الى المشاريع التي تقدمها النرويج من خلال الحكومة في كثير من الجوانب، خاصة التعليم والمياه.

وعبرت عن قلق بلادها الكبير تجاه ما يحصل في الخليل من توسيع للمستوطنات، وممارسات المستوطنين المستمرة ضد الفلسطينيين، وتقدر ما يعانيه الحكومة من تنفيذ مهامها في ظل هذه الظروف الصعبة التي يفرضها الاحتلال.

بدوره، قدم حميد شرحا عن الوضع الأمني والسياسي الذي يزداد تعقيدا يوما بعد يوم، خاصة في قلب المدينة، وخطورة ما يحاول الاحتلال إقامته من بلدية للمستوطنين، وتماديهم في اقتحام مناطق السلطة الوطنية باستمرار واعتقالاتهم التي طالت مدير عام الشرطة، وغيرها من الممارسات.

من جهتهم، قدم نائب المحافظ مروان سلطان، ومدير جهاز المخابرات العامة العميد معين السكران، ومدير الأمن الوقائي العقيد محمد نزال، شرحا عن الوضع الأمني في الخليل والصعوبات والعراقيل التي توجهها المؤسسة الأمنية وصعوبة الوصول إلى المطلوبين الذين يهربون إلى مناطق H2 ومناطق السيطرة الإسرائيلية.