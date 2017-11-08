رئيس بلدية الخليل يطالب ممثلية النرويج بدعم مشاريع حيوية في المدينة

الخليل/PNN-طالب رئيس بلدية الخليل أ.تيسير أبو سنينة اليوم الأربعاء، ممثلة الحكومة النرويجية في فلسطين “هيلدا هارالدستاد”، بدعم مشاريع حيوية وأساسية في المدينة، ضمن الخطة الاستراتيجية التي تنتهجها بلدية الخليل بالسنوات القادمة والتي تعتمد على تنمية قطاعات المدينة بشكل متوازي.

جاء ذلك خلال لقائهما في دار البلدية، حيث أطلع أبو سنينة الضيف والوفد المرافق له، على احتياجات مدينة الخليل الرئيسية من تطوير للبنية التحتية وإعادة تأهيل شوارع رئيسية في المدينة، ومعالجة نقص المياه وغيرها، وكان ذلك بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي.

وأثنى أبو سنينة على دور النرويج في مساندة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني ودورها الفاعل في بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل، مؤكداً سعي البلدية على توقيع اتفاقيات توأمة مع بلديات نرويجية تعزيزاً للشراكة والدعم وتبادل الخبرات ومكانتها في وجدان الشعب الفلسطيني.

وأشار أبو سنينة الى دعم بلدية الخليل للسياحة في البلدة القديمة خاصة بعد إدراجها على لائحة التراث العالمي وإعتبار الخليل مدينة حرفية عالمية، وذلك من خلال تطوير البنية التحية في البلدة القديمة دعماً لسكانها وتسهيلاً للسياحة التي تشهد زيادة ملحوظة.

بدورها، شكرت “هارالدستاد” بلدية الخليل على حفاوة الإستقبال وإطلاعها على أوضاع المدينة التي تشكل عصب الإقتصاد الفلسطيني، مثمنة دور البلدية في عملها وسعيها على تطوير خدماتها للمواطنين، واعدةً بدراسة طلبات مشاريع بلدية الخليل، مؤكدة على ان الحكومة النرويجية تعمل على دعم عديد القطاعات في الاراضي الفلسطينية بهدف تحسين حياة الفلسطينيين.