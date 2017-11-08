وقائي الخليل يضبط 10 آلاف لتر من السولار المهرب

رام الله/PNN– أفاد المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن الوقائي العميد عكرمة ثابت، بأن الأمن الوقائي في محافظة الخليل، وبالتنسيق مع دائرة الشؤون العامة والبترول في المقر العام، تمكن اليوم الأربعاء، من ضبط كمية كبيرة من الوقود المهرب.

وأوضح المتحدث في بيان صحفي، أنه بناء على معلومات استخبارية ومراقبة ميدانية، تم ضبط 10 آلاف لتر من السولار المهرب داخل سيارة لنقل القمامة، في سابقة تعد الأولى من نوعها في محافظة الخليل، حيث تم التحرز على الكمية وتسليمها لجهة الاختصاص، وتم تحويل المتهمين لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.