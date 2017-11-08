مجلس إدارة المعهد القضائي الفلسطيني يعقد اجتماعه الثاني

رام الله/PNN- – عقد مجلس إدارة المعهد القضائي الفلسطيني، اجتماعه الثاني لهذا العام في مقر المعهد في رام الله، لمناقشة تقرير الأداء السنوي للعام 2017 ودبلوم الدراسات القضائية، وآفاق التعاون مع أكاديمية العدالة التركية والتعاون مع المؤسسات الشريكة، واعتماد موازنة المعهد القضائي للعام 2018.

وترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة المعهد القضائي وزير العدل علي أبو دياك، بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة: نائب رئيس مجلس إدارة المعهد نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي هشام الحتو، وقاضي المحكمة العليا القاضي سامح الدويك، ورئيس محكمة الاستئناف في رام الله القاضي عماد مسودة، ومديرة المعهد القضائي الفلسطيني د.رشا حماد.

وأكد أبو دياك في افتتاحه الاجتماع على أن المعهد القضائي استطاع تحقيق انجازات كبيرة، وأداء متميز مبني على أسس مهنية متينة بعد تأمين الاستقلال الإداري والمالي للمعهد، حيث قدم العديد من التدريبات لصالح القضاء والنيابة وفق خطة إستراتيجية تطويرية لدعم قدرات العاملين في كامل قطاع العدالة، مؤكدا أهمية الربط بين برامج التدريب القضائي واحتياجات القضاء الفعلية.

وعرضت مديرة المعهد القضائي تقرير الأداء السنوي للعام 2017 حيث تمت العديد من التدريبات بين تدريبات أولية ومستمرة للقضاة وأعضاء النيابة العامة.

وبيّنت حماد أن المعهد القضائي عزز علاقاته مع مؤسسات التدريب الخارجية، حيث شارك في تدريب الإدارة والقيادة من خلال المنحة الهولندية، والتعاون مع أكاديمية التدريب في السويد من خلال التدريب الالكتروني، مشيرة إلى إمكانية التعاون مع أكاديمية العدالة التركية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للحقوقيين لدعم تدريبات لأعضاء نيابة وقضاة.

وأقر مجلس إدارة المعهد القضائي موازنة المعهد القضائي للعام 2018، بعد عرض التقرير المالي والإداري، والاستمرار في برامج الدبلوم القضائي بما يتلاءم مع احتياجات القضاء والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجالات التدريب.