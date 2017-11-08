جبهة العمل الطلابي تنظم معرضا ثقافيا وتراثيا في قاعة معارض كلية فلسطين الأهلية الجامعية

بيت لحم/PNN – حسن عبد الجواد – نظمت جبهة العمل الطلابي التقدمية في قاعة المعارض، في كلية فلسطين الأهلية الجامعية معرضا ثقافيا متعدد الأغراض تحت شعار “عائد إلى حيفا”، وذلك في إطار برنامج الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تنظمها الجبهة في الجامعة.

وحضر حفل الافتتاح عدد من ممثلي وفعاليات مؤسسات المجتمع المحلي، والعديد من أهالي الشهداء والأسرى، وحشد من كوادر وفعاليات جبهة العمل وطلبة الكلية.

واشتمل المعرض على جناح للكتب الفكرية والسياسية والاقتصادية والأدب والشعر الفلسطيني والعربي والإنساني، ومعرض للتراث الشعبي والأعمال اليدوية والإكسسوارات والرسم والحناء، وأخر للصور واللوحات، كما خصصت إحدى زوايا المعرض لمكتبة الشهيد رائد الصالحي.

وقال الطالب إبراهيم عرفة من الناشط في جبهة العمل، ان فعاليات المعرض الثقافية والفنية والتراثية تأتي في إطار برنامج النشاطات السنوية التي تنظمها جبهة العمل في الجامعة، وذلك بهدف توعية الطلبة وتعزيز النشاط الطلابي التطوعي واللامنهجي وملكة القراءة لدى الطلبة.

ولفت عرفة إلى أن المعرض اشتمل على عدة أجنحة احتوت على عشرات من عناوين الكتب الثقافية والاقتصادية والسياسية والتراثية، وأخرى تتعلق بالأشغال اليدوية.

وقالت الناشطة الطلابية رؤى فرج ان جبهة العمل تنظم هذا المعرض سنويا، وتحرص على تنوع نشاطاته، بما يساهم في تعزيز قدرات الطلبة الثقافية والمعرفية، ومفهوم التغيير والعمل التطوعي لديهم، وتمكين ارتباطهم وتمسكهم بحقوق الشعب الفلسطيني.