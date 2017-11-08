منتخبنا للشباب يسقط برباعية نظيفة أمام إيران بآخر مبارياته بتصفيات آسيا

الزرقاء /PNN- سقط منتخبنا الوطني للشباب مساء اليوم الأربعاء، برباعية نظيفة أمام منتخب إيران في آخر مبارياته بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم آسيا، في اللقاء الذي جرى على استاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء الأردنية.

وودع المنتخب التصفيات بثلاث هزائم كانت اليوم الهزيمة الأثقل، حيث خسر أمام المستضيف منتخب الأردن بثنائية، وفي اللقاء الثاني سقط في مباراة دراماتيكية أمام منتخب سوريا بهدفين لثلاثة، ليخرج خالي الوفاض من أي نقطة وبرصيد هدفين فقط، وعليه 9 أهداف، علما أن منتخبين من كل مجموعة يتأهلان لبطولة أمم آسيا للشباب.

وكانت الآمال كبيرة على هذا المنتخب لتحقيق نتائج ايجابية والمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل، في ظل المعسكرات الداخلية التي أقامها، إضافة للمعسكر الخارجي الذي سبق البطولة، لكن يبدو أن غياب المباريات الودية وقلة الخبرة لمثل هذه بطولات حرم المنتخب حتى من المنافسة على احدى البطاقتين، وكان ممر عبور للمنتخبات المنافسة في مجموعته الخامسة، لتحقيق نتائج كبيرة تساعدها على التأهل.

هذه النتائج يجب ألا تمر مرور الكرام، ويجب الوقوف على أسباب الاخفاق والفشل، وتدني المستوى لمعظم اللاعبين في صفوف منتخبنا، والتحقيق في ذلك، رغم أنه جرى اختيارهم على أساس أنهم الأفضل، لأن الكرة الفلسطينية قطعت شوطا كبيرا في تخطي النتائج السلبية التي كانت تعيشها، وأصبحت تسير في الطريق الصحيح، لمختلف منتخباتها، لعدم العودة إلى عهد الهزائم والمشاركة من اجل المشاركة فقط.